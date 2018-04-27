Fortuna Köln - Hansa Rostock sahaya çıkıyor

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Fortuna Köln, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Hansa Rostock takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. Maç öncesi Fortuna Köln 53 puanla 7. sırada, Hansa Rostock 55 puanla 5. sırada bulunuyor. Fortuna Köln son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hansa Rostock son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 254 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fortuna Köln kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Hansa Rostock sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Fortuna Köln son hafta oynanan Mainz 05 II maçında 1-0 kazandı.

Hansa Rostock ise Chemnitzer maçında 1-3 yenildi.

Fortuna Köln, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Fortuna Köln, kendi sahasında 25 gol attı, 18 gol yedi.

Hansa Rostock, dış sahada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hansa Rostock 17 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.