Fortuna Köln - Hansa Rostock sahaya çıkıyor

Fortuna Köln ve Hansa Rostock, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. 53 puanlı Fortuna Köln 7. sırada bulunuyor, Hansa Rostock 55 puana sahip ve 5. sırada. Fortuna Köln, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Hansa Rostock, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 254. İddaa'da Fortuna Köln kazanır 2.30, berabere biter 2.90, Hansa Rostock kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Fortuna Köln son haftadaki Mainz 05 II müsabasında 1-0 kazandı.

Hansa Rostock, Chemnitzer karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Fortuna Köln, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Fortuna Köln, kendi sahasında 25 gol attı, 18 gol yedi.

Hansa Rostock, dış sahada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hansa Rostock 17 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.