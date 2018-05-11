Fortuna Köln - Paderborn maç önü

Almanya 3. Lig maçında Fortuna Köln ile Paderborn, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:30. 54 puanlı Fortuna Köln 8. sırada bulunuyor, Paderborn 80 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Fortuna Köln, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Paderborn, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 208 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fortuna Köln kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Paderborn sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Fortuna Köln son hafta oynanan Mainz 05 II maçında 4-0 yenildi.

Paderborn ise Osnabrück maçında 0-0 berabere kaldı.

Fortuna Köln, evinde 9 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 18 gol yedi.

Paderborn ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 10 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Paderborn, 37 gol atarken 20 gol yedi.