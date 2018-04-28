Fortuna Sittard - Jong PSV maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eerste Divisie maçında Fortuna Sittard ile Jong PSV, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:45. 75 puanlı Fortuna Sittard 2. sırada bulunuyor, Jong PSV 61 puana sahip ve 5. sırada. Fortuna Sittard son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Jong PSV, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 390. İddaa'da Fortuna Sittard kazanır 1.35, berabere biter 4.00, Jong PSV kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Fortuna Sittard son haftadaki Volendam müsabasında 3-0 kazandı.

Jong PSV ise Achilles 29 karşılaşmasında 1-5 kazandı.

Fortuna Sittard, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Fortuna Sittard, kendi sahasında 47 gol attı, 16 gol yedi.

Jong PSV ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jong PSV, 27 gol atarken 26 gol yedi.