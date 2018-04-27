Fortuna Sittard - Jong PSV maçı öncesi rakamlar

Fortuna Sittard ve Jong PSV, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Hollanda Eerste Divisie maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:45. 75 puanlı Fortuna Sittard 2. sırada bulunuyor, Jong PSV 61 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Fortuna Sittard, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Jong PSV son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 390 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fortuna Sittard kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 4.00, Jong PSV sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler.

Fortuna Sittard önceki hafta Volendam mücadelesinde 3-0 kazandı.

Jong PSV ise Achilles 29 maçında 1-5 kazandı.

Kendi sahasında 13 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fortuna Sittard, 47 gol attı ve 16 gol yedi.

Jong PSV, dış sahada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jong PSV 27 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.