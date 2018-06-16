Kırıkkale'nin Bahşili ilçesi yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri'ne sabah saatlerinde ailesi ile birlikte piknik yapmak için giden Yıldız Daldan (22) fotoğraf çekilmek isterken Kızılırmak'a düştü. Genç kadın, boğularak hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre, Bahşili ilçesinde komşusu ile birlikte Celal Bayar Parkı'na giden Zeynep Daldal, Kızılırmak kenarında yürüyüş yapmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre fotoğraf çekilirken ayağı kayan Yıldız Daldan suya düştü. İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ve arama ekipleri geldi. Ekipler tarafından genç kadın sudan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ve sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Daldal'ın cenazesi Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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