Elon Musk'ın bir rokete koyup uzaya fırlattığı Tesla arabasını, fotoğrafçı Rogelio Bernal Andreo görüntüledi. Andreo, özel objektiflerini NASA’nın bildirdiği koordinatlara çevirdi ve imkânsızı başarıp hareket halindeki cihazı görüntüledi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre içinde “Starman” adında bir cansız şoförle uzayda yolculuğuna devam eden SpaceX’in Falcon roketi, 6 Şubat’ta uzaya fırlatıldı ve Mars’ın yörüngesine doğru yola çıktı.

Ancak yaşanan ufak aksaklıklar nedeniyle güzergâhı değişen Falcon roketi, şimdi uzayda sürükleniyor. Tesla’daki bataryaların gücü sınırlı olduğu için SpaceX araçtan görüntü aktarmayı, fırlatılışından 36 saat bile geçmeden sona erdirmişti.

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