UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki "beyaz cennet" Pamukkale, özellikle düğün ve nişan fotoğrafçılarının dış mekan çekimlerinde doğal stüdyo olarak kullanılmasıyla dikkati çekiyor.

AA'nın haberine göre eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve tarihiyle dünyanın dört bir yanından turist çeken Pamukkale, yabancı turistlerin yanı sıra dünya evine girecek çiftlerin ise bu eşsiz güzellik karşısında fotoğraf çektirmek için tercih noktası haline geldi.

Gelin ve damatların dış çekim için tarihi ve doğal ortam tercihinde ilk sıraya yer verdiği Pamukkale, genç çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği bir mekan.

"Beyaz cennet", travertenlere gelen çiftlerin hayatlarını birleştirecekleri özel günlerinde çektirdikleri fotoğraflara güzelliğiyle doğal fon oluşturuyor.

Fotoğrafçılar gün batımında çektikleri fotoğraflarla çiftlere güzel bir anı hediye etmiş oluyor.

EVLENEN HER ÇİFTTEN 9'U GELİYOR

Denizli Fotoğrafçılar Odası Başkanı İbrahim Karabacak, yaptığı açıklamada, hayatlarını birleştiren çiftlerin güzel anlarını ölümsüzleştirmek için doğal ve tarihi mekanları tercih ettiklerini, Pamukkale ve Salda Gölü'nün bu anlamda gözde mekanlar olduğunu belirtti.

Dünya evine giren her 10 çiftten 9'unun Pamukkale'de dış çekim yaptırdığına dikkati çeken Karabacak, "Çiftlerimiz Türkiye'nin doğal fotoğraf stüdyosu olarak bilinen Pamukkale'ye gelerek en mutlu anlarını burada ölümsüzleştiriyorlar. Dünyaca ünlü travertenler fotoğraf tutkunlarının yanı sıra evlenen genç çiftler için de unutulmaz bir görsellik sunuyor." dedi.

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