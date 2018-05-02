Fotoğraflarla: Dünyada işçiler 1 Mayıs'ı nasıl kutladı?

- EPA Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir işçi boynunun etrafından zincirler bağlayarak yürüyüşlere katıldı. Talebi, asgari ücretlerin yükseltilmesi ve iş güvenliğinin sağlanmasıydı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanındaki yürüyüş ve etkinliklerle kutlandı.

İşçiler, sendikalar ve diğer emekçi gruplar, yine daha iyi çalışma koşulları ve daha güçlü sendikalaşma gibi talepleri için ses çıkardı.

Irak'tan Bangladeş'e, Kamboçya'dan Almanya'ya dünyadan 1 Mayıs kutlamalarını fotoğraflarla derledik.

- EPA Irak'ta Komünist Partililer Bağdat'ta bir araya geldi, sembolleri olan orak ve çekiç sembolü ile bayraklarla slogan attı.

- EPA Fransa'nın Cannes şehrinde aşırı sağcı lider Marine Le Pen, partisinin her yıl yaptığı gibi Jeanne d'Arc'ın heykelini ziyaret etti.

- Getty Images Başkent Paris'teyse bazı maskeli protestocularla güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı, polis biber gazıyla müdahale etti

- EPA Almanya'da aşırı sağcı AfD partisinin yürüyüşüne bazı protestocular tepki gösterdi.

- EPA Kamboçya'da öne çıkan taleplerden biri de kadın işçilerin haklarında ilerleme sağlanmasıydı.

- Reuters Rusya'nın başkenti Moskova'daki kutlamalarda bir denizci üniformasıyla dans ediyor

- Reuters Moskova'daki yürüyüşün devamında sol parti ve siyasi hareketler meydanlarda slogan attı.

- Reuters Havana'da, hayatını kaybeden eski Küba Başbakanı Fidel Castro'nun fotoğrafları ellerde taşındı.

- EPA Hindistan'da Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'daki bu sütçü 1 Mayıs kutlamalarına rağmen çalışanlardandı.

- AFP / Getty Hong Kong'da Endonezyalı göçmen işçiler başka ülkelerdeki gibi vardiyalarının bölünmesi çağrısında bulundu.

Maltepe'de 1 Mayıs: Kim başa gelirse işçiyi sömürüyor

Fotoğraflarla: Dünyadan 1 Mayıs 2017

Fotoğraflar: Getty Images ve ajanslar

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