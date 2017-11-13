Fotoğraflarla: İstanbul Maratonu 39'uncu yılında

- AFP

15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak adı değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde her yıl düzenlenen İstanbul Avrasya Maratonu'nun 39'uncusu Pazar günü gerçekleşti.

Maratonun bu yılki sloganı "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" olarak belirlenmişti.

Erkeklerde 2 saat 11 dakika 22 saniye ile Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda ise 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle Kenyalı atlet Ruth Chepngetich maratonu birinci olarak tamamladı.

Yarıştan geriye kalan renkli kareleri derledik.

- AFP

1979 yılından bugüne kesintisiz olarak düzenlenen yarış, Tekerlekli Sandalye, 42K, 15K , 10K ve de Halk Koşusu dahil 5 ana kategoride yapıldı.

Farklı ülkelerden 100 binden fazla sporcunun yarışlara katıldığı öğrenildi.

Yarışa katılanlar arasında çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum ağlarından temsilciler de vardı.

Birçok aile köprünün kenarında piknik yaptı ve fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, yarış sırasında durup selfie (özçekim) molası verenlere Twitter'dan bir tepki de Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre erkeklerde şampiyon olan Ramil Guliyev'den geldi.

- EPA

- EPA

- EPA

- AFP

Maratonun ardından sabah erken saatlerde trafiğe kapatılan köprü, yeniden trafiğe açıldı.