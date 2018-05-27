Fotoğraflarla: Plastik atıkların pençesindeki deniz canlıları

National Geographic dergisi, dünyanın dört bir yanındaki deniz, okyanus, nehir ve kıyı bölgelerinde biriken plastik atıkların doğal yaşamı nasıl tehdit ettiğini gösteren bir fotoğraf seçkisi yayınladı.
Plastik atıklara takılan ya da onları yutan deniz canlıları, başlıca risk grubunu oluşturuyor.
Derginin Haziran sayısından hafızalara kazınan fotoğrafları derledik:
Fotoğraftaki leylek, İspanya'daki bir katı atık sahasında plastik torbaya takılmış.
Neyse ki leylek şanslıydı. Fotoğrafı çeken sanatçı onu torbadan kurtarıp serbest bıraktı.
Gemi enkazlarından kalanlar aşınarak yok olabiliyor ama plastikler doğada kalıyor. Dolayısıyla bir plastik torba birden fazla canlının ölümüne neden olabilir.
İspanya'nın Akdeniz kıyılarındaki bu deniz kaplumbağası eski bir plastik balıkçı ağına takılmış.
Kaplumbağa boynunu uzatıp suyun üzerinden hava alabilecek durumda ama eğer fotoğrafçı onu özgür bırakmasaymış, ölecekmiş.
Denizlerin en büyük canlıları arasındaki kaplumbağalar için balıkçı ağları büyük bir tehdit oluşturuyor.
Japonya'daki Okinawa Adası'nda bulunan bu keşiş yengecinin kabuğunu, sahile gelen insanlar toplamış.
Yengeç de yumuşak karın bölgesini koruyabilmek için kıyıda bulduğu bir plastik kabı, evi bellemiş.
Sahillerde yengeç kabuklarını toplayan insanlar, geriye plastik atıklarını bırakıp gidiyor.
İngiltere'de yayınlanan National Geographic dergisi, Haziran sayısında plastik kirliliğine büyük önem atfetti.
Derginin kapağındaki bu görsel, okyanusun yüzeyinde gözümüze çarpan atıkların aslında "buz dağının görünen kısmı" olduğunu anlatıyor.
Plastikler küçük parçalara ayrılarak gözle görülemez hale gelebiliyor ama bu, deniz ve okyanuslardaki yaşamı tehdit ettikleri gerçeğini değiştirmiyor.
Bangladeş'in başketi Dakka'daki Buriganga Nehri'nin kıyılarına vuran plastikler, burayı çöpten bir örtüye dönüştürmüş.
Fotoğraftaki kadın, kurumaları için plastik torbaları etrafa yaymış. Oğlu da ona yardım ediyor.
Daha sonra topladıkları plastikleri geri dönüşümcülere satacaklar. Dünyada plastiklerin sadece 5'te biri geri dönüşüme veriliyor.
Bu defa Etiyopya'nın Harar kentindeki bir atık sahasındayız...
Sırtlanlar plastik atıkları normal yaşamın bir parçası diye benimsemiş.
Çoğu, kulaklarını kabartıp atık kamyonlarının gelişini bekliyor ve çöpler arasında yiyecek bir şeyler arıyor.
İspanya'nın başkenti Madrid'in ortasında yer alan Kibele nehri, plastik şişelerden boğulmuş halde.
Madrid'deki Luzinterruptus adlı sanat topluluğu, Kibele ile birlikte iki diğer nehri 60 bin kadar plastik şişe atıkla doldurdu. Amaçları plastik atıkların çevreye olan etkisine karşı farkındalık yaratmaktı.
Deniz atları, akıntıya karşı sürüklenmemek için yosunlara ya da diğer doğal deniz çöplerine tutunur.
Endonezya'nın kirli sularıyla bilinen Sumbawa Adası'ndaki bu deniz atı ise, plastik bir kulak pamuğuna tutunmuş.
Fotoğrafı çeken Justin Hofman, "Bu fotoğrafın gerçek olmamasını dilerdim" diyor.
National Geographic gibi bir çok dergi, konuk editörler ağırlayarak, çevre, teknoloji ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda özel yayınlar hazırlıyor.
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