Fotoğraflarla: Suudi Arabistan'da kadınlara özel moda haftası

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman, yeni ve modern bir kültürel çağ getirme hedefine adım adım ilerliyor. Başkent Riyad'daki lüks Ritz-Carlton Oteli'nde düzenlenen Suudi moda haftası da bu sosyal reformların bir parçasıydı.

New York, Paris ve Milan'daki moda haftalarından farklı olarak, Riyad'da 10-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenen defilelere sadece kadın izleyiciler katılabildi.

Amerikan New York Times gazetesi (NYT) muhabiri Elizabeth Paton'ın deyimiyle, "şişmiş egolar ve tavana değen topuklarla dolu sürreal bir deneyim" Riyad'a pek uğramadı.

Yemen'deki Husi isyancıların fırlattığı füzeler kentin üzerinden geçerken, kum fırtınası ile şimşekler birbirine karıştı.

Moda haftasının düzenlendiği Ritz-Carlton oteli, daha birkaç ay önce yolsuzlukla suçlanarak gözaltına alınan Suudi prens ve üst düzey yetkililere ev sahipliği yapmıştı.

Bu defa Suudi tasarımcılar, Avrupalı modacılar ve şık kadınlar otelin altın kaplama koridorlarında sohbet etti.

Jean Paul Gaultier ve Roberto Cavalli dahil dünyaca ünlü markaların sergilendiği etkinliğe Brezilya, Lübnan, Rusya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) tasarımcılar da akın etti.

New York Times gazetesine konuşan bir Suudi gözlemci, "Kadınlar yıllardır parlayacakları anı bekliyordu" diyor.

Geçen ay yapılması beklenen moda haftası yabancı gazeteciler, modacılar ve satıcıların vize başvurularında yaşanan gecikmeler nedeniyle Nisan ayına ertelenmişti.

Etkinliğin resepsiyonuna erkekler ve kameralar alındı ama defile yürüyüşlerine sadece kadınlar girebildi.

Dışarıda fotoğraf çektirmek ve sosyal medyada paylaşım yapmak da yasaktı. Erkek tasarımcılar defilelerden önce de sahne arkasına alınmadı.

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Hatta Arap Moda Konseyi Başkanı Jacob Abrian, ilk kez düzenlediği bir moda haftasını gözleriyle göremediğini söyledi.

Suudi Arabistan'daki moda haftası, ülkede bir ilk ve bundan iki yıl önce böyle bir organizasyon hayal bile edilemezdi.

Petrole dayanan ülke ekonomisini çeşitlendirmek adına ekonomik reformlar ile toplumun modernleşmesi adına sosyal reformlar gerçekleştireceğini söyleyen Muhammed bin Salman ise, son dönemde kadınlar için çok sayıda değişiklik yaptı.

Suudi Arabistan kadınların araba sürmesine geçen yıl Haziran'da, futbol maçlarını izlemelerine de Ocak ayında izin vermişti.

18 Nisan'da da, 35 yıl sonra ilk defa kadınlar ve erkeklerin bir arada oturabileceği bir sinema salonu açılıyor.

Kadınların orduda görev yapması için de başvuru süreci başlatıldı.

Bu gelişmelere rağmen insan hakları grupları Suudi Arabistan'ın ayrımcı erkek vasi sisteminin halen yerinde durduğuna dikkat çekiyor.

Vasilik sistemine göre yetiştin kadınların seyahat etmek, evlenmek, çalışmak, sağlık hizmetlerinden faydalanmak ve hapishaneden çıkmak için vasilerinden izin almalı.

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Fotoğraflar: Getty Images ve Reuters

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