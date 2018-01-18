Beşiktaş'ta bir çocuk annesi E.M.'nin tamir için verdiği cep telefonundaki fotoğraf ve görüntüleri izinsiz kopyalayarak, şantaj yaptığı iddiasıyla 18 yıla kadar hapsi istenen sanığın, ikinci duruşmada tahliyesine karar verildi.
DHA'nın haberine göre, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık C.K., cezaevinden getirildi. Müşteki, E.M., de avukatıyla birlikte katıldı. Duruşmada müşteki kadının eşi ve oğlu tanık olarak dinlendi.
"ANNEMİN 8 ADET MÜSTEHCEN FOTOĞRAFINI FACEBOOK'TAN GÖNDERDİ"
E.M.'nin 23 yaşındaki oğlu S.M., "Annem ve babam bana, bir erkeğin annemi cep telefonundan rahatsız ettiğini söylemişlerdi. Bir gün cep telefonuma Whatsaap'tan annemin gülen bir fotoğrafı gönderildi. Ben de cevap olarak, 'sonuç' diye yazdım. Ayrıca Alperen Koç isimli bir Facebook hesabından annemin müstehcen içerikli 8 adet fotoğrafı ile bir videosu gönderildi" dedi. Sanık avukatının sorması üzerine, tanık S.M., "Ben annemin benim telefonumdan sanığa mesaj attığına hiç şahit olmadım" yanıtını verdi.
"EŞİM DURUMU BANA ANLATTIKTAN SONRA TELEFONLARI HEP BENDEYDİ"
Daha sonra E.M.'nin kocası G.M., tanık olarak dinlendi. G.M., de, "Eşime sürekli bilinmeyen numaralardan aramalar geliyordu. Sonradan eşimden durumu öğrendim. Aynı zamanda Alperen Koç isimli Facebook hesabından eşime ait müstehcen video ve resimler gönderildi" dedi. Sanık avukatının sorusu üzerine G.M., "Olay ortaya çıktıktan sonra eşimin telefonları devamlı bendeydi. Sanıktan yine mesajlar geliyordu. Ancak ben engelliyordum. Eşimin mesaj göndermesi mümkün değildir. Çünkü telefonlar hep benim yanımdaydı" diye cevap verdi.
SANIK AVUKATI: TUTUKLAMA CEZAYA DÖNÜŞTÜ
Daha sonra söz alan sanık avukatı, müvekkilinin 2,5 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Tutuklama tedbir olmaktan çıkmış, cezaya dönüşmüştür. Karartılması mümkün bir delil de yoktur. Müvekilim ile şikayetçi arasındaki whatsaap görüşmeleri incelendiğinde aralarındaki ilişkinin farklı olduğu görülecektir. Bu nedenle sanığın tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.
Bunun üzerine söz alan müşteki E.M.'nin avukatı Funda Sadıkahmet Alp, "Elimizde, müvekkilimin sanık tarafından tehdit ve hakarete uğradığına dair telefon görüşmelerini içeren ses kaydı var. Bunu, CD içersinde mahkemenize sunuyorum" dedi.
Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme hakimi sanığın tahliyesine karar verdiğini açıkladı. Tahliye gerekçesinde, sanığın tutuklu kaldığı süre ve üzerine yüklenen suçların öngörülen yaptırımlarının üst sınırı dikkate alındığı belirtildi. Müşteki avukatının sunduğu ses dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
SUÇLAMALARI, 'GÖNÜL İLİŞKİMİZ VARDI' DİYEREK REDDETMİŞTİ
Sanık C.K., aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia ederek, E.M.'nin telefonunu kopyalamadığını, program yüklemediğini, söz konusu fotoğrafları ise İ.K., isimli kişinin kendisine gönderdiğini, kendisinin de bu fotoğrafları E.M.'ye ve ailesine gönderdiğini söylemiş, hakaret ve tehditte bulunmadığını savunmuştu.
Şikayetçi kadın ise, sanığın Whatsapp'ını kopyaladığını belirterek, "Önce aileme söyleyemedim. Ancak dayanılmaz bir hal alınca eşime durumu anlattım. Daha sonra 23 yaşındaki oğlumdan tutun da 80 yaşındaki yakınıma kadar fotoğraf ve görüntülerimi gönderdi" ifadesinde bulunmuştu.
İDDİANAMEDEN
İddianamede C.K. hakkında "Zincirleme olarak özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri kayda almak ve ifşa etmek", "Zincirleme şantaj", "Bilişim sistemi hukukuna aykırı olarak girme ve orada kalma", "Zincirleme hakaret" suçlarından 4,5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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