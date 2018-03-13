Avustralya'nın Sydney kentinde plajda fotoğraf çektirdikten sonra fotoğrafın nasıl çıktığını merak eden Jackson Parr ve sevgilisi Madison McDonald, sahilde boğulan bir kişinin hayatını kurtardı.

Sevgilisiyle bir nişan davetine katılan Jackson Parr, geceyi ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektikten sonra denizde boğulan biri olduğunu fark etti. Daha sonra denizde boğulan kişinin 'imdat' çığlıklarını duyan Jackson Parr, denize koşarak yardım isteyen kişiye ulaşmaya çalıştı.

Jackson, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Her 20 saniyede bir boğuk sesler duydum. Yüzerken bu sesi takip ettim. Boğulan adama ulaştıktan sonra yardım alana kadar suyun üzerinde onu tuttum. Ardından yardım gelince saçlarından yakalayarak onu kıyıya götürmeye başladık."

Akıntının etkisiyle plajdan uzaklaşan Jackson Parr, "Plajdan çok uzağa sürüklendik ama kayalara daha yakın olduğumuz için oraya yüzdük. Kayalıklarda bekleyen grup da bize yardım etti." dedi.

Kıyıya vardıklarındaysa boğulan kişi David Pelman'ı tedavi etmek için gelen bir sağlık ekibi bekliyordu. Sağlık ekibi ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Pelman'ı hastaneye ulaştırdı.

Gece yüzmenin keyif verse de oldukça ölümcül olabileceğini belirten Parr sosyal medya paylaşımında, "Lütfen ama lütfen geceleri yüzmeyin" diye de uyarıda bulundu.

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