Bir Foxconn şirketi olan Foxconn Interconnect Technology, Linksys ve Wemo markalarına da sahip olan Belkin’i satın alıyor.

35 yıllık bir şirket olan California merkezli Belkin, aralarında kablosuz şarj cihazlarından telefon kılıflarına kadar bilgisayarlar ve mobil cihazlar için çeşitli aksesuarlar üretiyor. 2013 yılında ünlü router üreticisi Linksys’i satın alan şirket, ayrıca Wemo ile akıllı ev sistemleri geliştiriyor.

Bugüne kadar üretici firma olarak perde arkasında çalışan Foxconn, Belkin satın almasıyla üç büyük son kullanıcı markasına sahip olmayı hedefliyor.

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The Financial Times’ın haberine göre, Foxconn’un 866 milyon dolarlık satın alma teklifi Belkin tarafından kabul edildi ancak anlaşmanın tamamlanması için önce ABD Yabancı Yatırım Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Broadcom’un 120 milyar dolar karşılığında Qualcomm’u satın almasını ‘ulusal güvenliği tehdit ettiği’ gerekçesiyle engellemişti.