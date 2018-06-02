Fram - Akranes sahaya çıkıyor

İzlanda 1.Lig maçında Fram ile Akranes, 03 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. 7 puanlı Fram 3. sırada bulunuyor, Akranes 10 puana sahip ve 2. sırada. Fram son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Akranes, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 367. İddaa'da Fram kazanır 3.50, berabere biter 3.40, Akranes kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Fram önceki hafta Akranes mücadelesinde 0-1 yenildi.

Akranes, Fram karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Fram, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Fram, kendi sahasında 5 gol attı, 2 gol yedi.

Akranes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Akranes, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.