Fram - Haukar rakamlar

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Fram, 12 Haziran 2018 Salı günü Haukar takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:15. 8 puanlı Fram 6. sırada bulunuyor, Haukar 10 puana sahip ve 5. sırada. Fram, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Haukar son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 416 kodlu maçı oynayanlar; Fram galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.50, Haukar galibiyet oranı 2.40.

Fram son haftadaki Throttur Reykjavik müsabasında 0-4 yenildi.

Haukar ise Selfoss karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Fram, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Haukar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Haukar, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.