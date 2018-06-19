Fram - IR Reykjavik maçı öncesi rakamlar

Fram ve IR Reykjavik, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:15. 11 puanlı Fram 5. sırada bulunuyor, IR Reykjavik 3 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Fram, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. IR Reykjavik son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 430 kodlu maçı oynayanlar; Fram galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, IR Reykjavik galibiyet oranı 4.30.

Fram önceki hafta Throttur Reykjavik mücadelesinde 0-4 yenildi.

IR Reykjavik, Fylkir karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Fram, 8 gol attı ve 4 gol yedi.

IR Reykjavik, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IR Reykjavik 3 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.