Fram Larvik - Asker karşılaşma önü

Fram Larvik ve Asker, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Fram Larvik 6 puanla 7. sırada, Asker 9 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Fram Larvik, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Asker, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 271 kodlu maçı oynayanlar; Fram Larvik galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Asker galibiyet oranı 0.00.

Fram Larvik önceki hafta Arendal mücadelesinde 2-4 yenildi.

Asker ise Kvik Halden maçında 0-4 kazandı.

Fram Larvik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fram Larvik, kendi sahasında 4 gol attı, 5 gol yedi.

Asker ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Asker, 2 gol atarken 1 gol yedi.