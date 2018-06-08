Fram Larvik - Honefoss düellosu

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Fram Larvik, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Honefoss takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 9 puanlı Fram Larvik 10. sırada bulunuyor, Honefoss 5 puana sahip ve 13. sırada. Fram Larvik, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Honefoss, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 198 kodlu maçı oynayanlar; Fram Larvik galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Honefoss galibiyet oranı 0.00.

Fram Larvik önceki hafta Odd Grenland B mücadelesinde 6-1 kazandı.

Honefoss ise Nest Sotra karşılaşmasında 0-3 yenildi.

Fram Larvik, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 7 gol yedi.

Honefoss, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Honefoss 6 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.