Fram - Leiknir maçı rakamları

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Fram, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Leiknir takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:15. Fram son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Leiknir, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 166 kodlu maçı oynayanlar; Fram galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.30, Leiknir galibiyet oranı 3.10.

Fram son haftadaki Throttur Reykjavik müsabasında 0-4 yenildi.

Leiknir, Grotta Seltjarnarnes karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Fram, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Leiknir ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Leiknir, 0 gol atarken 1 gol yedi.