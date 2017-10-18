Fransızlar'ın ünlü futbol dergisi France Football, Monaco-Beşiktaş maçının adamı olarak Cenk Tosun'u seçti.

Yapılan yorumda şöyle denildi:

"Cenk Tosun, gerçek bir zehir! Şüphesiz ki maçın adamı! Çok güçlü ve yaratıcı! Monaco savunmasına ağır hasarlar verdi. Sürekli oyunun içerisinde, sürekli mücadele ediyor. Gerekli olduğunda nasıl efektif olunacağını çok iyi biliyor. 34'te çıkarılamayacak bir kafa vuruşu yaptı. 54'te Babel'in ikramını müthiş değerlendirdi. Ligde geçen sezon en çok gol atan ikinci oyuncuydu ama bu sezon en verimli dönemini yaşıyor." (Sporx)