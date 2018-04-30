90’ların ortasında Web.com üzerinden France.com adresini satın alan Jean-Noël Frydman, bu alan adına Fransız hayranları ve ABD’deki Fransızca konuşanlar için bir web sitesi kurdu.

Aradan geçen 20 yılda France.com odağında bir iş kuran Frydman, aralarında Los Angeles’ta bulunan Başkonsolosluk ve Dış İşleri Bakanlığı’nın da bulunduğu birçok resmi Fransız kuruluşuyla birlikte çalıştı.

2015 yılında gelindiğinde ise eski dostlar düşman oldu ve Fransa Dış İşleri Bakanlığı France.com alan adının kontrolünü Frydman’dan almak için dava açtı. Web.com alan adını kilitlerken, Frydman ise Harvard Hukuk Fakültesi’nden kendisini savunması için yardım istedi.

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2 yıl süren dava Eylül 2017’de sonuçlandı ve Paris Bölge Mahkemesi France.com’un Fransız marka kanununu ihlal ettiğine karar verdi. Fransız yetkililer, mahkeme kararına dayanarak Web.com’dan alan adının kendilerine teslim edilmesini istedi ve 12 Mart 2018’de Frydman’a hiçbir bilgi ya da tazminat verilmeden alan adının sahipliği Fransa Dış İşleri Bakanlığı’na aktarıldı.

Fransa Dış İşleri Bakanlığı, el koyduğu France.com üzerinden devletin resmi adresi olan France.fr'in İngilizce versiyonunu yayınlıyor.

24 yıl boyunca yürüttüğü web sitesinin elinden alınmasına seyirci kalmayan Frydman, alan adını geri almak için 19 Nisan 2018’de ABD’nin Virginia eyaletinde federal bir dava açtı. Mağdur edildiğine inanan Frydman; Fransa Cumhuriyeti, Fransa Dış İşleri Bakanlığı ve Fransa Dış İşleri Bakanlığı Jean-Yves Le Drain, Atout France (Kamu turizm ajansı) ve VeriSign’dan davacı oldu.