Frankfurt Film Festivali'nde "Ayla" şoku

Frankfurt Türk Film Festivali'nin açılış filmi 'Ayla' olacaktı. Ancak, filmin yapımcısı Mustafa Uslu, Frankfurt Türk Film Festivali’nden filmi çekti. Son anda verilen bu karar üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanlığı devreye girdi, ancak karar değişmedi. Festival yönetimi yapımcı Uslu'ya tepki gösterdi...

Açılışta Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Hessen Eyalet Bilim Bakanı Boris Rhein, yönetmenler Reis Çelik, Hasan Fehmi Yaşar, Atalay Taşdiken, sanatçılar Mahmut Cevher, Abdurrahman Keskiner ile Gökhan Mumcu, eyalet meclisi milletvekilleri İsmail Tipi, Mürvet Öztürk, Turgut Yüksel de yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanlığı’nın da devreye girmesine rağmen Uslu’nun kararından vazgeçmediğini belirten Festival Başkanı Sıtkı, “Bu davranış ahlaki değildir. Buradaki emeğe ve sinemaseverlerine büyük saygısızlık. 12’ye 5 kala böyle bir yaptırım kabul edilemez bir durum” dedi.

Ayla gösterilemeyince Antalya Film Festivali’nde En İyi Film Ödülünü alan ‘Babamın Kanatları’ festivalin açılış filmi oldu.Bu arada bazı seyirciler, Ayla’nın gösterimden çekilmesini protesto ederek sinema salonundan ayrıldı.