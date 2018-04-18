Main üzerindeki Frankfurt anlamındaki "Frankfurt am Main" olarak ta bilinen kent, Almanya ve Avrupa’nın önemli finans, fuarcılık ve turizm merkezidir. Türk nüfusun da yoğun olarak bulunduğu Frankfurt, müzeleri, katedralleri, meydanları, alışveriş merkezleri, opera binası ve daha onlarca tarihi eserle milyonlarca insanı cezbediyor. Frankfurt'a gidebilmek için Türk vatandaşlarının Schangen vizesi alması gerektiğini de unutmayın. Şimdi gelin bu özel kenti daha yakından tanıyalım. Siz de Almanya Frankfurt'ta gezilecek tarihi ve turistik yerlerini gitmeden önce keşfedin.

FRANKFURT'TA ULAŞIM VE HARİTA

İstanbul'dan havayolu ile hergün direkt uçuşların olduğu Frankfurt, demiryolu ağları sayesinde ulaşımın çok rahat olduğu bir şehir. Şehir içi ulaşımda kullanılan raylı sistem sayesinde uzak ve yakın her yere kolaylıkla gidebilme imkanınız var. Frankfurt'u yürüyerek rahatlıkla gezip keşfedebilirsiniz. Ayrıca şehri bisiklet kiralayıp da gezmeniz mümkün.

Eğer Frankfurt’a gezi programı yapmadan gittiyseniz merkez tren garı içindeki turizm bürosundan, ücretsiz harita edinerek şehri adım adım gezebilirsiniz. Şehirdeki tüm müzelere giriş imkanı tanıyan müze kart (museum suferticket) da satın alabilirsiniz.

FRANKFURT'UN GEZİLECEK YERLERİ

FRANKFURT KATEDRALİ

Roma Katolik Gotik kilisedir. Resmi adı Saint Bartholomew İmparatorluk Katedrali'dir. 95 metre yüksekliğindeki kulesiyle dikkat çeken bu yapı, eski bir üniversite kilisesidir. Katedral değil piskoposluktur. 19. yüzyılın ulusal birlik sembolü olan kilise, Kutsal Roma İmparatorluğunun da en önemli binalarından sayılmaktaydı. Kilise 19. yüzyıl sonlarından beri yapılan kazılarda 7. yüzyıla ait kalıntılar ortaya çıkmıştır. Şu anki kilise aynı yerde yapılan üçüncü kilise binasıdır.

ST. PAUL KİLİSESİ

Almanya'nın siyasi sembolerinden. İlk Alman Ulusal Meclisi’nin toplandığı ve ilk Anayasanın oluşturulduğu yer. St.Pauls Kilisesi’nin yapımına 1789 yılında başlanmış Fransız Devrimi'ne denk geldiği için 40 yılda tamamlanabilmiş. Savaşta zarar gören kilise yeniden onarılmış ve günümüzde davet ve organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

RÖMERBERG

14. ve 18. yüzyıllar arasında inşa edilmiş eşsiz güzellikteki yapılarıyla Frankfurt'un ana meydanı ve Orta Çağ’dan bu yana şehrin idare merkezi olmuş. Römerberg'in, 2. Dünya Savaşı sırasında tahrip edilen binaları sonrasında tekrar inşa edilmiş. Burada Frankfurt Katedrali, Aziz Leonhard Gotik Kilisesi ve Tarih Müzesi de bir arada. Sivri çatılı olan binaların ahşap ön cephelerini çok sayıda pencere süslüyor. Harika birer mimari örneği. Römerberg'de kafe, restoran ve hediyelik eşya dükkanları turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

GOETHE MÜZESİ

Büyük Alman yazarı ve düşünce adamı Johann Wolfgang von Goethe'nin doğup hayatının ilk 16 yılını geçirdiği ev Goethe Müzesi olarak kullanılıyor. Main Nehri'nin kenarında bulunan müzede 14 oda bulunuyor. Goethe'nin başyapıtları ve çok sayıda eserinin yanısıra kullandığı eşyalar sergileniyor. Goethe Müzesi'nde önemli ressamların eserlerinin yanı sıra müzenin içinde hediyelik eşyalar satan bir de dükkan bulunuyor.

STADEL MÜZESİ

En önemli Alman sanat müzelerinden biri olan Städel, Orta Çağ'dan günümüz çağdaş sanat zamanına kadar 4.000'den fazla resmi barındırmakta. Städel Müzesi'nde ayrıca 4.000'den fazla fotoğraf, 600 heykel yer alırken, 115.000 ciltlik bir de kütüphanesi bulunmaktadır. 15 Mart 1815’te kurulan müze çok sayıda sanatsever tarafından ziyaret ediliyor.

ALTE OPER

Opera Meydanı'nda(Opernplatz) yer alan Alte Oper (Opera Binası), 1800'lü yıllarda Rönesanas mimarisi ile yapılmış ancak 2.Dünya Savaşı sırasında büyük zarar gördüğünden aslına uygun olarak 1970'lerde yeniden yapılmış. 1981’de yeniden açılarak önemli operalara ev sahipliği yaptı. Şehrin en önemli konser salonlarından biri ve simgesi konumunda.

PALMENGARTEN

22 hektarlık alanıyla Almanya'nın Frankfurt am Main şehrinde bulunan iki botanik bahçeden biridir. 1871 yılında özel finans desteği ve mimar Henrich Siesmayer tarafından tasarlanıp yapılan Palmengarten, uzun süreler boyunca Alman halkına hizmet ettikten sonra 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan işgal kuvvetlerinin kullanması için devredilmiş. Dünyanın dört bir yanından getirilmiş çok sayıda özel bitkiye ev sahipliği yapan botanik bahçesi savaş sırasında yok edilen salonlarının yeniden yapılması ve genişletilmesinin ardından 1992 yılında tekrar hizmete girdi.

SENCKENBERG MÜZESİ

Frankfurt'un en büyük doğa müzesi. Yapımı 1904-1907 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan Senckenberg Müzesi (Senckenberg Natural History Museum) Avrupa'nın en büyük dinozor sergisine sahip müzesinde, ayrıca 2000 çeşit doldurulmuş kuş türü de sergilenenler arasında.

FRANKFURTER ZOO (FRANKFURT HAYVANAT BAHÇESİ)

Almanya’nın en eski 2.hayvanat bahçesi. 1858 yılında açılan Frankfurt Hayvanat Bahçesi, 32 dönümlük bir arazi üzerinde 450 farklı türe ait 4500 hayvanı bünyesinde barındırıyor. Hayvanat bahçesinin Exotarium ve Grzimek House gibi pek çok farklı bölümü bulunuyor.

ZEİL CADDESİ

Giyimden mücevhere, kozmetikten hediyelik eşyaya kadar pek çok ürünü bulabileceğiniz Zeil Caddesi, Frankfurt'un en önemli alışveriş merkezi durumunda. Sadece yaya trafiğine açık olan cadde günün her saati kalabalık ve hareketli. Gezilecek yerler listenizde olması gereken bir yer.

GOETHESTRASSE

Dünyaca ünlü pahalı markalara ait mağazaları bulabileceğiniz cadde, alışveriş için Frankfurt'a gelenlere hitap ediyor. Özel tasarım butiklerinin çoğunlukta olduğu Goethestrasse Caddesi'nde ünlü modacıların tasarladıkları eşyaları da görebilirsiniz.

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