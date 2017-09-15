OTOMOBİL

Frankfurt Otomobil Fuarı'na damga vuran 12 model

14 Eylül 2017 Perşembe, 17:28:32 HABERTURK.COM

Avrupa'nın en büyük otomobil şovu olan Frankfurt Otomobil Fuarı son hızıyla devam ediyor. Fuara özellikle elektrikli ve konsept araçlar damga vururken, konsept modeller endüstrinin önümüzdeki yıllarda nereye doğru evrileceğine yönelik güçlü işaretler veriyor. Kimi markalar seri üretime geçmeden önceki son konseptleri sergilerken, kimileri de ilk konsept modellerini gün yüzüne çıkardı. Peki bu konsept modeller arasında fuara damga vuranlar hangileriydi? haberturk.com'un derlediği modellere gelin yakından bakalım...

  • 1 Frankfurt Otomobil Fuarı'na damga vuran 12 model
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    1- Kia Proceed

     

     

     

  • 2 Frankfurt Otomobil Fuarı'na damga vuran 12 model
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     Fuarın en dikkat çekici konseptlerin birisi kuşkusuz Kia Proceed oldu. 

     

     

  • 3 Frankfurt Otomobil Fuarı'na damga vuran 12 model
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    Aracın retro izler taşıyan iç tasarımı da çok ilgi gördü.

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  • 4 Frankfurt Otomobil Fuarı'na damga vuran 12 model
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    Henüz araçla ilgili teknik veriler ve ne zaman seri üretime geçeceği belli değil ancak birkaç yıl içinde bu sorular yanıt bulacak. 

  • 5 Frankfurt Otomobil Fuarı'na damga vuran 12 model
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    Tasarımı ile ilgi odağı olan araç Kia'nın önümüzdeki yıllardaki tasarım dili için de ipuçları veriyor. 

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