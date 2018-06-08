Fransa - ABD sahaya çıkıyor

Hazırlık Ülkeler heyecanı devam ediyor. Fransa, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü ABD takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. 9 puanlı Fransa 10. sırada bulunuyor, ABD 6 puana sahip ve 29. sırada. Fransa, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. ABD, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 232 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fransa kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, ABD sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler.

Fransa son hafta oynanan Belçika maçında 0-0 berabere kaldı.

ABD ise Slovenya maçında 2-3 kazandı.

Fransa, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 4 gol yedi.

ABD, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda ABD 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.