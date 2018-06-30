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Fransa ile Arjantin, oynayacakları 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçıyla birlikte tarihlerinde 12. kez karşı karşıya geliyor...
FRANSA: 0 - ARJANTİN: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Kazan Arena
SAAT: 17.00
YAYIN: TRT 1
FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez, Kante, Pogba; Mbappe, Griezmann, Matuidi, Giroud
TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps
ARJANTİN: Armani, Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Enzo Perez, Mascherano, Banega, Pavon, Messi, Di Maria
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Sampaoli
TRT 1 CANLI İZLE... FRANSA - ARJANTİN...
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU
— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018
REKABETTE ARJANTİN ÜSTÜNLÜĞÜ
Fransa ile Arjantin arasındaki rekabette Güney Amerika ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 2'si resmi 9'u özel 11 maçta Arjantin 6, Fransa ise 2 galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Arjantin'in 12 golüne Fransa, 7 golle karşılık verdi.
DÜNYA KUPASI'NDA 3. MAÇ
İki ekip, oynayacakları karşılaşma ile Dünya Kupası'ndaki 3. maçlarına çıkıyor. Fransa ile Arjantin tarihlerinde ilk kez 1930'da Uruguay'ın ev sahipliği yaptığı şampiyonada karşılaştı. Arjantin, ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 1-0 galip tamamladı. İki ekip Dünya Kupası'nda ikinci kez 48 yıl sonra karşı karşıya geldi. 1978'de Arjantin'de düzenlenen şampiyonadaki maçı da ev sahibi takım 2-1 kazanmayı bildi.
— Habertürk Spor (@HTSpor) June 30, 2018
FRANSA 62. MAÇINDA
Rusya'daki turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, 15. Dünya Kupası'nı yaşıyor. Fransızlar 1998'de ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak Dünya şampiyonu unvanını elde etmişti.
Fransızlar o günden sonra üst üste katıldıkları 4 turnuvada da çeyrek finalden yukarısını göremedi. Dünya sıralamasında 7. sırada bulunan Fransa, şampiyona boyunca çıktığı 62 maçta 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. 109 gol atarken, kalesinde ise 72 gol gördü.
ARJANTİN 81. MAÇINDA
Dünya kupalarının en deneyimli takımlarından olan Arjantin 17. kez bu büyük organizasyonda boy gösteriyor. Geçmişte 1978'de Arjantin'de ve 1986'da Meksika'da düzenlenen dünya kupalarında şampiyonluğa ulaşan "Tangocular", Rusya'da üçüncü kez kupayı havaya kaldırmayı hedefliyor. Dünya Kupası'nda bugüne kadar 80 maça çıkan Arjantin, 43 galibiyet, 15 beraberlik ve 22 yenilgi aldı. Bu maçlarda 134 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde 89 gole engel olamadı.
ARJANTİN ZORLANDI
Turnuvanın favorileri arasında yer alan Arjantin, bu kez grup aşamasında çok zorlandı. D Grubu'nda İzlanda ile 1-1 berabere kalmasının ardından Hırvatistan'a 3-0 kaybederek taraftarlarını endişelendiren "Tangocular", Cüneyt Çakır'ın yönettiği üçüncü maçta ise Nijerya'yı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yenerek son 16 takım arasına kaldı.
İlk iki maçında kötü bir performans gösteren Barcelonalı yıldız Lionel Messi ise Nijerya maçında attığı golle Arjantin'in üst tura kalmasına yardımcı oldu. Bu gol, aynı zamanda turnuvanın 100. golü olarak kayda geçti.
MUSLERA KALESİNİ GOLE KAPADI
Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, bu turnuvadaki performansıyla göz dolduruyor. A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamlayan Uruguay'da 32 yaşındaki eldiven, kalesinde henüz gol görmeyen tek isim olarak öne çıktı.
FRANSA
Avustralya, Peru ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Fransa Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Futbolcu kökenli teknik adamlardan Fransız Didier Deschamps'ın 2012 yılından bu yana çalıştırdığı Fransa, Avrupa Elemeleri'nde Hollanda, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Belarus ile A Grubu'nda mücadele etti.
Fransa, elemelerde çıktığı 10 maçın 7'sinden galip, 2'sinden beraberlikle ve 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Fransa, A Grubu'nu 23 puanla lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Önceki Dünya kupalarında Zinedine Zidane, Thierry Henry, Patrick Vieira, David Trezeguet ve Michel Platini gibi yıldız oyuncuların forma giydiği Fransa, Raphael Varane, Kylian Mbappe, Paul Pogba ve Antoine Griezmann gibi önemli oyuncularıyla bu turnuvada da şampiyonluk kovalayacak.
Dünya Kupası'nın favori adayları arasında yer alan Fransa'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 4'er kez sarsan Olivier Giroud ve Griezmann sağladı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda eden Fransa Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 14 kez katıldı. Evinde 1998 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan Fransa, Dünya Kupası'nda iki kez üçüncülük elde ederken, bir kez de finalde kaybetti.
Fransa'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1930 - Grup aşaması
1934 - Birinci tur
1938 - Çeyrek final
1954 - Grup aşaması
1958 - Üçüncülük
1966 - Grup aşaması
1978 - Grup aşaması
1982 - Dördüncülük
1986 - Üçüncülük
1998 - Şampiyonluk
2002 - Grup aşaması
2006 - Finalist
2010 - Grup aşaması
2014 - Çeyrek final
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ARJANTİN
İzlanda, Hırvatistan ve Nijerya ile D Grubu'nda yer alan Arjantin Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı "Tangocular", Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girerek Rusya'nın yolunu tuttu.
Güney Amerika Elemeleri'nde 18 maçta 7'şer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşayan Arjantin, 28 puan toplayarak Brezilya ve Uruguay'ın ardından 3. oldu.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Diego Armando Maradona, Alfredo Di Stefano, Mario Kempes, Osvaldo Ardiles ve Gabriel Batistuta gibi birçok isimle dikkatleri çeken Arjantin'in Rusya 2018 kadrosunda da yıldız oyuncular yer alıyor.
Kaleci Sergio Romero'dan sakatlığı nedeniyle faydalanamayacak Arjantin'in savunmasında Hebei China Fortune'da görev yapan tecrübeli Javier Mascherano ile Manchester Cityli Nicolas Otamendi öne çıkıyor.
Orta sahada Sevillalı Ever Banega'nın sorumluluk üstleneceği takımın hücum hattında ise yıldız futbolcular dikkati çekiyor. Arjantin Milli Takımı'nda Barcelonalı Lionel Messi, Paris Saint-Germainli Angel Di Maria, Manchester Cityli Sergio Aguero ile Juventuslu Gonzalo Higuain ve Paulo Dybala, rakiplerin korkulu rüyası haline gelebilecek hücum hattını oluşturuyor.
Arjantin'in Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 7 kez havalandıran Messi yaptı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 16 kez katıldı. Ev sahipliği yaptığı 1978'deki turnuva ile Meksika 1986'da şampiyon olan Arjantin'in Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1930 - Final
1934 - Birinci tur
1958 - Grup aşaması
1962 - Grup aşaması
1966 - Çeyrek final
1974 - İkinci tur
1978 - Şampiyon
1982 - İkinci tur
1986 - Şampiyon
1990 - Final
1994 - İkinci tur
1998 - Çeyrek final
2002 - Grup aşaması
2006 - Çeyrek final
2010 - Çeyrek final
2014 - Final
SON 16 TURU EŞLEŞMELERİNİN TARİHLERİ VE PROGRAMI
Son 16 turundaki tüm eşleşmelerin maç tarihleri ve programı şöyle:
30 Haziran Cumartesi
21.00 Uruguay-Portekiz (Fisht Stadı)
1 Temmuz Pazar
17.00 İspanya-Rusya (Luzhniki Stadı)
21.00 Hırvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod Stadı)
2 Temmuz Pazartesi
17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena)
21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena)
3 Temmuz Salı
17.00 İsveç-İsviçre (Saint Petersburg Stadı)
21.00 Kolombiya-İngiltere (Spartak Stadı)
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