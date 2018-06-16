2018 FIFA Dünya Kupası heyecanı tam gaz devam ediyor! Açılış maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı farklı geçerken turnuvanın ikinci günü de geride kaldı. İkincü gün Uruguay, Mısır'ı, İran, Fas'ı 1-0'lık skorlarla devirirken İspanya ile Portekiz, 3-3 berabere kaldı. 2018 Dünya Kupası'nın üçüncü gününde C ve D Grubu maçları oynanacak. Günün ilk maçında Fransa ile Avsutralya karşı karşıya geliyor.

2018 DÜNYA KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... FRANSA - AVUSTRALYA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

FRANSA - AVUSTRALYA

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Tolisso, Kante, Dembele, Griezmann, Mbappe

AVUSTRALYA: Ryan, Aziz Behich, Risdon, Milligan, Sainsbury, Rogic, Mooy, Jedinak, Leckie, Kruse, Nabbout

SAAT: 13:00

HAKEM: Andres Cunha

STAT: Kazan Arena

YAYIN: TRT 1

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Avustralya, C Grubu'nun ilk maçında karşı karşıya gelecek. Kazan şehrindeki Kazan Arena'da oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Bu karşılaşma, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın da en erken başlayan maçı.

5. RANDEVU

Fransa ile Avustralya, Rusya'da yapacakları maçla 5. kez karşılaşacak. İki ülke A milli futbol takımları, bugüne kadar 1'i resmi 3'ü özel maç olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi.

Oynanan 4 maçta Fransa 2, Avustralya 1 galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu müsabakalarda Fransa 8 gol atarken, Avustralya 2 kez gol sevinci yaşadı.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

İLK MAÇ 1994'TE

İki takımın rekabetinde ilk maç, 1994'te Japonya'nın Kobe şehrinde oynandı. Hazırlık maçını Fransa 1-0 kazandı.

İkinci karşılaşma ise 2001 yılındaki FIFA Konfederasyon Kupası mücadelesiydi. 1 Haziran 2001'de Güney Kore'de oynanan, iki takım arasındaki ilk ve tek resmi karşılaşma olma özelliği taşıyan mücadeleyi Avustralya 1-0 galip tamamladı.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde 11 Kasım 2001'deki hazırlık karşılaşması ise 1-1 sona erdi.

EN FARKLI GALİBİYET: 6-0

Rekabetteki son maç ise 11 Ekim 2013'te Fransa'nın başkenti Paris'te oynandı. Ev sahibi takım, bu maçı 6-0 gibi tarihi bir sonuçla kazandı. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri Franck Ribery, Olivier Giroud (2), Yohan Cabaye, Mathieu Debuchy ve Karim Benzema attı.

Bu karşılaşma, iki takım arasındaki en farklı sonuç olarak da tarihe geçti.

FRANSA, 15. DÜNYA KUPASI'NDA

Rusya'daki turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, 15. Dünya Kupası'nı yaşayacak.

Fransızlar, 1998'de ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etmişti.

Fransa, o günden sonra üst üste katıldığı 4 turnuvada da çeyrek finalden yukarısını göremedi. Dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan Fransa, organizasyon tarihinde çıktığı 59 maçta 28 galibiyet, 12 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Fransa, söz konusu karşılaşmalarda 106 gol atarken, kalesinde 71 gol gördü.

AVUSTRALYA 5. KEZ!

Beşinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Avustralya, FIFA dünya sıralamasında 40. basamakta bulunuyor.

Avustralya, Dünya Kupası'nda oynadığı 13 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Katıldığı 4 Dünya Kupası'nda yalnızca 2006 Almanya'da gruptan çıkmayı başaran Avustralya, son 16 turunda İtalya'ya 1-0 mağlup olarak elenmişti.

FRANSA'YI TANIYALIM

Avustralya, Peru ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Fransa Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Futbolcu kökenli teknik adamlardan Fransız Didier Deschamps'ın 2012 yılından bu yana çalıştırdığı Fransa, Avrupa Elemeleri'nde Hollanda, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Belarus ile A Grubu'nda mücadele etti.

Fransa, elemelerde çıktığı 10 maçın 7'sinden galip, 2'sinden beraberlikle ve 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Fransa, A Grubu'nu 23 puanla lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki Dünya kupalarında Zinedine Zidane, Thierry Henry, Patrick Vieira, David Trezeguet ve Michel Platini gibi yıldız oyuncuların forma giydiği Fransa, Raphael Varane, Kylian Mbappe, Paul Pogba ve Antoine Griezmann gibi önemli oyuncularıyla bu turnuvada da şampiyonluk kovalayacak.

Dünya Kupası'nın favori adayları arasında yer alan Fransa'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 4'er kez sarsan Olivier Giroud ve Griezmann sağladı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda eden Fransa Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 14 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 59 maça çıkan Fransızlar, bu müsabakalardan 28'ini kazandı, 12'sinden beraberlikle, 19'undan mağlubiyetle ayrıldı. Son 5 turnuvanın tamamına katılan Fransızlar, Dünya Kupası tarihi boyunca 106 gol attı, kalesinde 71 gol gördü.

Evinde 1998 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan Fransa, Dünya Kupası'nda iki kez üçüncülük elde ederken, bir kez de finalde kaybetti.

Fransa'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - Grup aşaması

1934 - Birinci tur

1938 - Çeyrek final

1954 - Grup aşaması

1958 - Üçüncülük

1966 - Grup aşaması

1978 - Grup aşaması

1982 - Dördüncülük

1986 - Üçüncülük

1998 - Şampiyonluk

2002 - Grup aşaması

2006 - Finalist

2010 - Grup aşaması

2014 - Çeyrek final

AVUSTRALYA'YI TANIYALIM

Fransa, Peru ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Avustralya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Hollandalı Bert van Marwijk'in teknik direktörlüğünü yaptığı Avustralya, Asya Elemeleri'ne ikinci turdan başladı.

Ürdün, Kırgızistan, Tacikistan ve Bangladeş'in yer aldığı B Grubu'nda 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 21 puan toplayan "Kangurular" lider olarak üçüncü tura yükseldi.

Üçüncü turda Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Tayland ile mücadele eden Avustralya, burada ise B Grubu'nu 19 puan ve averajla 3. sırada tamamladı ve adını 4. tura yazdırdı.

Avustralya, 4. turda karşılaştığı Suriye'yi 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak kıtalararası play-off maçları oynamaya hak kazandı.

Asya temsilcisi, kıtalararası play-off eşleşmesinde ise Orta Amerika'dan Honduras'a 0-0 ve 3-1'lik skorlarla üstünlük kurarak 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Eleme maçlarında rakip fileleri 51 kez havalandıran Avustralya, kalesinde ise 18 gol gördü.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Avustralya'nın 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosunda Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı futbolcular bulunuyor.

Marwijk'in belirlediği 23 kişilik kadroda Bursaspor'da forma giyen Aziz Eraltay ile bir dönem Gençlerbirliği ile Antalyaspor'da top koşturan Mile Jedinak ön plana çıkıyor.

Avustralya'nın 2018 Rusya biletini cebine koymasında en önemli katkıyı, elemelerde 11 gol atan 38 yaşındaki Tim Cahill ile 10 defa rakip fileleri havalandıran İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villalı oyuncu Jedinak sağladı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Avustralya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı.

1974 Dünya Kupası ile ilk kez bu arenada sahneye çıkan Avustralya, ardından 2006, 2010 ve 2014'te olmak üzere üst üste 3 kez Dünya Kupası'nda yer aldı.

Dünya Kupası tarihi boyunca 11 gol atıp, kalesinde de 26 gol gören Avustralya, organizasyondaki en iyi derecesine ise 2006 Almanya'da son 16 turuna kalarak elde etti.

Avustralya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1974 - Grup aşaması

2006 - Son 16 turu

2010 - Grup aşaması

2014 - Grup aşaması

DÜN NELER OLDU?

2018 FIFA Dünya Kupası heyecanı tam gaz devam ediyor! Açılış maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı farklı geçerken turnuvanın ikinci günü de geride kaldı. İkinci günün ilk maçında Mısır ile Uruguay karşı karşıya geldi. Mohamed Salah'ın tedbir gerekçesiyle oynamadığı mücadelede Kasımpaşalı Trezeguet sahne aldı. Maç 0-0 devam ederken Jose Gimenez'in kafası, Uruguay'a kritik 3 puan getirdi. Günün ikinci maçında Galatasaraylı Younes Belhanda'nın da forma giydiği Fas, İran ile karşı karşıya geldi. Mısır - Uruguay maçı gibi İran da son dakika golüyle 3 puana ulaştı. Günün son maçında turnuvanın favorilerinden gösterilen iki takım karşı karşıya geldi. Son Avrupa şampiyonu Portekiz, maçın henüz başında Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, turnuvanın başlamasından saatler önce Julen Lopetegui'nin görevine son verilen İspanya'da Diego Costa skoru eşitledi. Cristiano Ronaldo, ilk yarının sonlarında bir kez daha sahne aldı ve David De Gea'nın büyük hatasının da yardımıyla skoru 2-1'e getirdi. İspanya, Diego Costa ile skoru bir kez daha eşitledi ve Nacho'nun harika golüyle bu kez öne geçti! İspanya, 3 puana ulaşacakken Ronaldo bir kez daha sahne aldı! Yıldız futbolcu, maçın bitimine dakikalar kala attığı harika frikik golüyle hat-trick yaptı ve takımına 1 puanı kazandırdı. Portekizli yıldız, üst üste 4 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başaran dördüncü futbolcu olurken bir Dünya Kupası'nda hat-trick yapan en yaşlı futbolcu oldu.