Fransa - Avustralya maçı öncesi rakamlar

Dünya Kupası 2018 Grup C heyecanı devam ediyor. Fransa, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Avustralya takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Fransa son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Avustralya, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 105 kodlu maçı oynayanlar; Fransa galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.50, Avustralya galibiyet oranı 10.00. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.20 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.25.

Fransa son hafta oynanan Avustralya maçında 6-0 kazandı.

Avustralya, Fransa karşılaşmaında 6-0 yenildi.