Fransa balkondan sarkan çocuğu kurtaran 'Malili kahraman örümcek adamı' konuşuyor

Fransa'nın başkenti Paris'te, balkondan sarkan bir çocuğu binaya tırmanarak kurtaran Malili göçmen Mamoudou Gassama, sosyal medyada 'kahraman' ilân edildi.
Gassama'nın çocuğu kurtarırken çekilen videosu binlerce kişi tarafından paylaşılmış durumda.
Gassama, bir dakikadan kısa bir süre içerisinde hızla hareket ederek balkondan balkona atlıyor ve dört yaşındaki çocuğu kurtarıyor.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gassama'yı Elysee Sarayı'na davet etti ve kahramana bizzat teşekkür etmek istediğini söyledi.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da 22 yaşındaki Gassama'yı arayıp cesaretinden ötürü tebrik ettiğini belirtti.
https://www.facebook.com/BiboLOfficiel/videos/10214337551744958/
Belediye Başkanı Hidalgo, Gassama için "18'inci bölgenin örümcek adamı" ifadesini kullandı.
Olayın yaşandığı yer, Paris'in '18'inci bölge' olarak bilinen semti.
Hidalgo telefon görüşmesinde Gassama'nın kendisine nasıl Fransa'ya geldiğini anlattığını da aktardı:
"Birkaç ay önce Mali'den Fransa'ya yeni bir hayat kurma umuduyla gelmiş. Ona, bu cesur davranışının tüm Paris halkına örnek teşkil edecek bir şey olduğunu söyledim. Fransa'ya yerleşme çabalarını sonuna kadar destekliyoruz."
https://twitter.com/Anne_Hidalgo/status/1000792585760313344
Gazetecilere konuşan Gassama, Cumartesi günü yaşanan olay esnasında yoldan geçtiğini söylüyor.
Bir binanın önünde birikmiş bir kalabalık gördüğünü anlatıyor.
Le Parisien gazetesine konuşan Gassama, "Çocuk olduğu için yardıma koştum. Tırmanıverdim. Çocuğu kurtarabildiğim için mutluyum" dedi.
Paris itfaiyesi olay yerine geldiğinde çocuk Gassama tarafından güvenli bir şekilde ailesine teslim edilmişti.
İtfaiye sözcüsü Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Fiziksel olarak bu şekilde binaya tırmanabilecek güçte birisinin orda olması büyük şans" dedi.
Balkondan sarkan 4 yaşındaki çocuğun anne ve babasının olay esnasında evde olmadığı da belirtildi.
Polis, çocuğun babasının ifadesini aldı. Annenin ise Cumartesi günü Paris dışında olduğunun tahmin edildiği belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.