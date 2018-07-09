Fransa - Belçika maçı ne zaman?

Fransa ve Belçika, 10 Temmuz 2018 Salı günü Dünya Kupası 2018 Yarı Final maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Ev sahibi Fransa, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Belçika, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 171 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fransa kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Belçika sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Fransa son hafta oynanan Sırbistan maçında 2-1 kazandı.

Belçika ise Fransa maçında 3-4 kazandı.