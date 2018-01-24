Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) karar alma mekanizmalarının geleceğine ilişkin, "Avrupa'yı bağımsız yapacak ortak politika inşa etmeliyiz. Naif değilim. Bunu AB üyesi 27 ülke olarak inşa etmek imkansız. Yöntem değişmeli. Bu küresel dünyada bazıları daha fazla ilerlemek istiyorsa ilerlesin." dedi.

Macron, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, dünyadaki mevcut sorunların çözümü için uluslararası kurumların, devletlerin, şirketlerin ve sivil toplumun ortak çözümler belirleyerek uygulaması gerektiğini söyledi.

Korumacı ticaret politikalarının arttığı ve küreselleşmenin getirilerinin kaybedilmeye başlandığı uyarısında bulunan Macron, Avrupa'nın ekonomik, sosyal, çevresel, bilimsel ve siyasi güç olmak için 10 yıllık yeni bir strateji belirlemesi gerektiğini ifade etti.

Macron, oy birliğiyle işleyen AB karar alma mekanizmalarının geleceğine ilişkin, "Avrupa'yı bağımsız yapacak ortak politika inşa etmeliyiz. Naif değilim. Bunu AB üyesi 27 ülke olarak inşa etmek imkansız. Yöntem değişmeli. Bu küresel dünyada bazıları daha fazla ilerlemek istiyorsa ilerlesin." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Fransa'nın işsizlik, kamu açığı ve büyüme ile ilgili sorunlarını henüz gideremediğini, ülkenin daha rekabetçi bir sisteme ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İnsan sermayesinin en önemli unsur olduğunu dile getiren Macron, "Günümüzde silahtan daha fazla eğitimli insan gerekiyor." diye konuştu.

Fransa'da eğitim, inovasyon ve Ar-Ge alanlarına önemli miktarda kaynak aktaracaklarını anlatan Macron, Fransa'yı iklim değişimine karşı örnek bir ülke haline getirmeyi de amaçladıklarını ve ülkesinin 2021 yılına kadar kömürden elektrik üretimi gerçekleştiren bütün santrallerini kapatacağını kaydetti.

Macron, Fransa'daki vergi sistemini daha modern bir hale getirmeyi ve bürokratik işlem sayısını azaltmayı istediğini söyledi.

"Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" ana temasıyla düzenlenen Davos Zirvesi’nde, 400'ün üzerinde oturum gerçekleştiriliyor. Yarıya yakını kapalı olan toplantılarda, ekonomik toparlanmanın sürdürülebilirliği, ticaret, teknolojik değişim, çevreye verilen zararlar, refah paylaşımı, terörle mücadele, çok kutuplu dünyada yön bulmak, toplumsal bölünmelerin üstesinden gelmek ve para politikaları gibi alanlarda ortak çıkarlar doğrultusunda uluslararası iş birliğinin önemi ele alınıyor.

Davos Zirvesi'nin kapanış konuşmasını ABD Başkanı Trump yapacak.

ABD, toplantılara en son 2000 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton ile lider seviyesinde katılım göstermişti. Bu yıl ABD heyetinde Trump'la birlikte çok sayıda yetkili yer alacak.

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