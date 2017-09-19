Macron BM kürsüsünden seslendi: Arakakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik durdurulmalı

Göreve geldiği günden bu yana ilk kez BM Genel Kurulu'na hitap eden Macron, Myanmar'da Rohingyalılar'a yönelik saldırılar sonrasında 400 bin kişinin yerinden olduğuna işaret etti.

"Rohingyalılar'a dönük etnik temizlik durdurulmalı." diyen Macron, Fransa'nın bu konuda inisiyatif alacağını söyledi. Macron, sığınmacıların korunmasının ahlaki bir sorumluluk olduğunu da kaydetti.

Emmanuel Macron

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