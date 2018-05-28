Fransa'da 1774'ten kalma şarap rekor fiyata satıldı: 103 bin euro

- AFP Şarap Kral 16. Louis döneminde üretilmişti

Fransa'da 1774 yılında üretilen bir şarap 103 bin 700 euro ile rekor fiyata satıldı.

Fransa'nın Jura bölgesine özgü sarı şarabı (vin jaune) Kral 16. Louis döneminde üretilmişti.

Açık artırmada aynı şaraptan bir şişe 76 bin 250, bir diğer şişe de 73 bin 200 euroya satıldı.

87 santilitrelik şişelerde bulunan sarı şaraplar Anatoile Vercel tarafından üretilmişti.

'2011'deki rekor 57 bin euroydu'

Jura bölgesinin şarap yapımıyla ünlü merkezi Abois'da, Vercel'in akrabalarının elinde bulunan şişelerin dünyadaki en eski şaraplardan olduğuna inanılıyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Jura Encheres müzayede evinden Brigitte Fenaux, "Şarapların bu fiyata satılacağını tahmin etmiyordum. 2011'deki rekor 57 bin euroydu" diye konuştu.

AFP, 1994'te 24 şarap tadım uzmanından oluşan bir heyetin şaraba 10 üzerinden 9,4 puan verdiğini yazdı.

Bu kaseyi 38 milyon dolara aldı

Günde bir kadeh alkollü içki 'ömrü kısaltıyor'

Kararınca içilen içki 'şeker hastalığı riskini azaltıyor'

Hangi içki, ruh halini nasıl değiştiriyor?

Dünyada alkollü içki tüketimi azaldı

Şiraz şarabı neden ünlü?

Şiraz şarabının kökeni İran mı?

Britanya'da ilk bira ne zaman yapıldı?

Dünyanın ilk mavi şarabı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER