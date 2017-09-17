Fransa'da Amerikalı turistlere asitli saldırı

DHA'nın haberine göre; Amerikalı 4 turist, Fransa'nın Marsilya kentinde, bir tren istasyonunda asitli saldırıya uğradı.



Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, 4'ü de 20'li yaşlarda olan genç kızlardan ikisi, asitli saldırı sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının 41 yaşında, akli dengesi yerinde olmayan bir kadın tarafından gerçekleştirildiği ve kadının gözaltına alındığı belirtildi.





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