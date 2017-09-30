Fransa'da Amiens-Lille maçında deplasman tribünün bariyeri yıkıldı

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Amiens, Lille'i ağırladı. Konuk ekibin 15. dakikada attığı gol sonrası deplasman tribünün bulunduğu kısımda güvenlik bariyeri yıkıldı ve taraftarlar aşağı düştü. AFP'nin haberine göre oluşan kaza sonrasında 3'ü ağır 18 kişi yaralanırken maç yarıda kaldı.

Aralarında 60 millik mesafe bulunan iki şehrin kulüpleri arasındaki bu maç, yerel derbi olarak görülüyor.

Toplantı yapan yetkililer, maçın devam edip etmeyeceğini görüşüyor.

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