Fransa'da çekiçli saldırı! 2 ağır yaralı...

Fransa'nın Lyon kentinde bir kişi çekiçle insanlara saldırdı.Saldırı sonucunda iki kadının yaralandığı ve durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Saldırganın 15'er dakikayla arayla Place de Beaune yakınlarında iki kadına saldırdığı belirtildi. Kadınlardan birinin kafasının arkasından çekiç darbesi aldığı ifade edildi. Saldırgan henüz yakalanamadı.

Fransız polisi olayın bir terör saldırısı olduğu ihtimali üzerinde duruyor.