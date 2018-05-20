Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu " Filistin Platformu"nun çağrısıyla, Strazburg’da Kleber Meydanı’nda ve Lyon’daki Terreaux Meydanı’nda gösteri yapıldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı Strazburg’daki gösteride "Filistin Platformu" temsilcilerince yapılan basın açıklamasında, ABD’nin desteğini arkasına alan İsrail yönetiminin uluslararası hukuk ve insan haklarını hiçe sayarak uzun yıllardır Filistin halkına yaptığı zulmü 14 Mayıs'ta daha da ileriye götürdüğü ve 65 Filistinlinin şehit olmasına ve 3 bine yakınının yaralanması neden olan bir katliam gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere uyguladığı katliamı şiddetle kınayan ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasını isteyen "Filistin Platformu" temsilcileri, yıllardır bir açık cezaevine dönüştürülen Gazze Şeridi’ndeki bu katliamın, Netanyahu yönetiminin Ortadoğu’daki yıkım ve terör politikasına devam ettiğinin kanıtı olduğunu belirtti.

“Filistin yaşayacak, Filistin galip gelecek”, “Filistin’e destek ol, katliama dur de”, “Hepimiz Filistinliyiz” şeklinde Fransızca sloganların atıldığı gösteriye, Al-Andalous Enstitüsü, Abyssinie, Cojep, Ditib Strasbourg, Fransa Müslüman Tiketiciler Birliği, Fransa Filistinliler Birliği, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD, Strazburg Türk Kültür Merkezi’nin de aralarında olduğu 15 dernek ve kuruluş destek verdi.

Lyon’da, "Filistin için Rhone-Alpes Dernekler Kolektifi" tarafından Terreaux Meydanı’nda düzenlenen gösteriye ise yaklaşık 500 kişi katıldı. Gösteride Filistin, Türk ve Fransız bayrakları sallanarak atılan sloganlarda uluslararası toplum ve Fransa yönetiminin İsrail’in katliamlarına sessiz kalmaması çağrısında bulunuldu.

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