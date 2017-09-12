Fransa'da mart ayında formülü değişen tiroid ilacı hakkında 9 bin şikayet geldiği kaydedildi.

İHA'nın haberine göre; Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, mart ayında formülü değişen tiroid ilacı hakkında şikayet aldıklarını duyurdu. Buzyn, 3 milyon tüketici içerisinde 9 bin yan etki şikayetinin geldiğini ifade etti. Şikayet edilenler arasında kramplar, baş ağrıları, baş dönmesi ve saç dökülmesi gibi yan etkilerin olduğu öğrenildi.

İlaç hakkındaki anket raporunun ekim ayında yayımlanacağı duyurulurken, yan etkilerin genel olarak doğru dozajın bulunamamasına bağlı olduğu söylendi.

Fransız Tiroid Hastaları Derneği (AFMT) ilacı üreten laboratuvarın üretiminin monopolüne sahip olmasından şikayetçi olurken, başka bir laboratuvarın eski formülü kullanarak yeni bir ilaç üretmesini istediğini ifade etti.