Fransa'nın Başkenti Paris'teki 18.bölgesinde bir binanın 4. katındaki balkondan sarkan küçük bir çocuk, olayı gören kahraman bir gencin binanın dış cephesinden tırmanarak balkona ulaşması sonucu kurtarıldı.

Balkonun dış cephesine tutunan küçük bir çocuğu gören yayalar itfaiyeyi arayıp korkuyla beklerken Mamoudou Gassama isimli bir genç binaya tırmanma kararı aldı.

Daha sonrasında 4’üncü kata tırmanıp çocuğu içeri aldı. Sosyal medyada büyük yankı alan görüntülerden sonra, Gassamai’nin onur ödülüne layık görülmesi istendi.

Küçük çocuğun ise polis tarafından, ebeveynlerinin sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle ailesinden alınıp çocuk yurduna götürüldüğü öğrenildi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

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