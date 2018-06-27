Fransız Kasap ve Şarkütericiler Konfederasyonu (CFBCT) Başkanı Jean- François Guihard, İçişleri Bakanı Gerard Collomb’a bir açık mektup yazarak ülkedeki kasap ve şarkütelere yönelik ‘vegan terörizmi’ konusunda yardım istedi. Guihard, Facebook’tan yayımladığı mektubunda, “Birkaç aydır ülkemizdeki 18 bin kasap esnafı, vegan yaşam tarzının medyaya yansımasının sonuçlarından endişeli. Gıda tercihlerine saygılıyız ancak nüfusun bir kısmının kendi yaşam tarzı ve ideolojisini geri kalan çoğunluğa dayatmak istemesi bizi derinden sarstı” dedi.

Birkaç aydır ülke genelindeki şarküteri ve kasap dükkânlarına yapay kan ve taşla saldırılar gerçekleştiğini, Trebes’teki bir saldırıda bir kasabın öldürülmesi sonrası sosyal medyada, “Bir katilin, bir terörist tarafından öldürülmesinden üzüldünüz mü?” diye yazan bir kadının ceza aldığını da anlatan Guihard, İçişleri Bakanı’na bu eylemlere karşı ne gibi önlemler alacağını sordu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Guihard mektubunu, “Kasaplara ve tüm endüstriye yönelik bu saldırılar bir çeşit terörizmden başka bir şey değil. Bir grup fanatiğin emirleri ve nefreti olmadan, sakince çalışmak istiyoruz” sözleriyle bitirdi.