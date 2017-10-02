Fransa’da moda, tasarım ve pazarlama sektöründe kullanılan fotoğraflarda rötuş yapılması durumunda tüketiciye bir uyarı notu ile bildirmenin zorunlu hale getirildiği uygulama, dünden itibaren yürürlüğe konuldu. Buna göre, insan figürü ve silüetinde yapılacak her türlü değişiklik tüketiciye bildirilecek. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre insan yüzünü kapsamadığı belirtilen uygulamanın ihlali durumunda 3 bin 700 Euro’dan başlayan para cezaları uygulanacak.

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