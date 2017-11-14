Fransa'da polis intiharlarının sebebi ne?

Fransa Montelimar bölgesindeki ormanda cansız bedeni bulunan 49 yaşındaki bir polisin intiharıyla, son bir haftada ülke genelinde intihar eden polis sayısı 7'ye çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa'da bu yılın başından beri intihar eden polis sayısı 44'e yükselirken, yine bu yıl içinde 14 jandarma görevlisi de yaşamına son verdi.

Geçtiğimiz yıllarda da yaşanan güvenlik kuvvetlerinde yaşanan intihar vakalarının nedeni ağır çalışma şartlarına bağlanırken, içişleri bakanlığı olayın kapsamlı soruşturulması talimatını verdi.

Fransa Polis Sendikaları Birliği'nin daha önce yaptığı açıklamaya göre, 2010 yılından bu yana binlerce polis çeşitli nedenlerle polis teşkilatından ayrılması ve izinsiz gösterilerde maruz kaldıkları fiziki saldırılar çalışma şartlarını zorlaştırıyor.

Charlie Hebdo dergisine yönelik saldırıya yönelik operasyonlarda görev alan bir polisin intiharı da ağır çalışma şartlarına bağlı depresyon olarak açıklanmıştı.

Bu nedenle Fransa'nın terör saldırıları karşısında yüzde 100 güvenli olmadığı, polis ve asker sayısındaki yetersizliğe dikkat çekilmişti.

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