Varane ve Hernandez'den iddialı açıklamalar!

2018 Dünya Kupası yarı finalinde Belçika ile karşılaşacak Fransa'da Raphael Varane ve Lucas Hernandez basının karşısına geçti

Goal'ün haberine göre: Raphael Varane, Uruguay karşısında kilidi açan golü atmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiriken "Uruguay karşısında attığım golden dolayı çok mutluyum. Euro 2016'yı kaçırmıştım ve ilk kez böylesine büyük bir turnuvada yer alıyorum. Hem fiziksel hem de mental olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Uruguay gibi güçlü bir savunmayı açmak kolay değildi, bunu başardığım için de ayrıca sevindim" dedi.

Belçika'nın oyun yapısına iyi çalıştıklarını söyleyen Varane, "Belçika çok iyi bir ekip. Gençler ancak uzun zamandır beraber oynuyorlar. Oyun içinde küçük alanlar yaratıp sık pas yapan bir sistemleri var. Çok fazla hareket edip yarı sahayı kusursuz geçiyorlar. Neyle karşılaşacağımızın farkındayız ve kolay olmayacak. Finale çıkmak için büyük çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Lucas Hernandez ise kazanmaları halinde Thiery Henry'nin de sevineceğini düşündüğünü söylerken, "Her Fransız için Thierry Henry bir futbol ikonudur. Ancak şu an Belçika kulübesinde yardımcı antrenör olarak görev alıyor ve umarım bizi yarı finalde elemezler. Eğer biz kazanırsak ben Henry'nin yine de mutlu olacağını düşünüyorum. Sonuçta o her şeyden önce bir Fransız" şeklinde konuştu.

Belçika maçında Eden Hazard'a ayrıca dikkat edeceklerini ifade eden Hernandez, "Eden Hazard, maç içinde özel önlem alacağımız isimlerden biri ancak gözümüzde fazla büyütmüyoruz. Sonuçta biz son 16 turunda dünyanın en iyi oyuncusuna sahip Arjantin'i elemiş bir takımız. Messi'yi topla buluşturmadık. Hazard'ın da topa olabildiğince az temas etmesini sağlayacağız" dedi.