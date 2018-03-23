Fransa'nın güneybatısındaki Trebes kentinde silahlı bir kişinin süpermarkettekileri rehin aldığı bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trebes kentinde silahlı bir kişinin Super U isimli süpermarkettekileri rehin aldığı kaydedildi.

Yerel L'Independant gazetesinde, Trebes kentindeki süpermarkette güvenlik güçlerinin operasyonunun sürdüğü, süpermarkette bir kişinin öldüğü bilgisi yer aldı. AP ise, bie kişinin hayatını kaybettiğini, diğerlerinin ağır yaralandığını belirtti.

Kamu yayıncısı France Info kanalı da savcılığa dayandırdığı haberinde, süpermarketteki silahlı kişinin saldırıyı terör örgütü DEAŞ adına gerçekleştirdiğini yazdı.

Öte yandan RTL radyosu, Trebes şehrinin yakınında bulunan Carcassonne'da bir araçtan, yol kenarındaki polislere ateş açıldığını ve 1 polisin yaralandığını duyurdu. Yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe "Durum ciddi" derken, bir polis yetkilisinin yaralandığını, bunun bir terör saldırısı olduğunu söyledi.

LCI TV de, saldırganın markete girerken, "Allahu Ekber, hepinizi öldüreceğim" diye bağırdığını söyledi.

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