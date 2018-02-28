İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 72 departmanda "aşırı soğuklara karşı seferberlik planı" ilan edildiği kaydedildi. Açıklamada, Fransa genelinde soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle, sokakta kalan kişilere barınma imkanı sağlanacağı kaydedilirken, bu amaçla alınan önlemlerin artırılacağı belirtildi.

Ülkede dün sabahtan beri etkili olan aşırı soğuklar ve kar yağışı nedeniyle en üst derecenin bir altı olan turuncu alarm verilen departman sayısının 47'ye çıkarıldığı açıklandı. Fransa'nın yumuşak iklimi ve turistik yönüyle bilinen Montpellier ve Biarrtz kentlerindeki havalimanlarında ise hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edildiği bilgisi verildi.

Kamu yayıncısı FranceInfo, Fransa'da hava koşulları nedeniyle şimdiye kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini verirken, Avrupa çapında soğuk havaya bağlı nedenlerle ölenlerin sayısının en az 40 olduğu belirtildi.

Ülkenin güneybatısında okul servislerinin çalışmaması nedeniyle öğrencilerin okullara götürülemediği ve çok sayıda kentte eğitimin güçlükle sağlandığı kaydedildi.

Bu arada başkent Paris'te 169 evsizin, oluşturulan acil barınma merkezine yerleştirildiği bilgisi verilirken, milletvekili, belediye ve bölge meclisi üyelerinin oluşturduğu 50 civarında siyasetçinin, hükümetin evsizlere karşı duyarsızlığına dikkati çekmek amacıyla bu geceyi dışarıda evsizlerle birlikte geçirme kararı aldığı açıklandı.

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