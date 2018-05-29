Güney Fransa'da Le Pontet'te meydana gelen olayda AP'ye konuşan Xavier Magnin isimli yetkili bölgede yaşayan Erdoğan yanlılarının dergi ile ilgili posterleri indirtmek istediğini ve polisin bunun üzerine koruma sağladığını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olayı kabul edilemez şeklinde niteledi.

Geçtiğimiz günlerde ülkenin güneyinde bulunan Avignon kentinde yaşayan Türk gençleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı derginin son sayısının tanıtım afişinin şehir merkezinde sergilenmesine tepki göstermişti.

Perşembe günü piyasaya çıkan Le Point dergisinin son sayısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Fransa'daki Türk kökenli kişi ve kuruluşlar hakkında bazı iddialar ortaya atılmış, derginin sansasyon amaçlı iddiaları Fransa'da olduğu kadar Türkiye'de de tepki uyandırmıştı.

Dergideki iddialar hakkında bir basın bildirisi yayımlayan Uluslararası Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP), "Le Point bir dergi değil bir operasyon aygıtına dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konu hakkında Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, "Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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