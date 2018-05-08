Fransa'dan Esad çıkışı: Yine vururuz!

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, RTL radyosuna, Suriye'de Beşar Esad'ın kimyasal silah kullanması durumunda Esad'a bağlı birlikleri yeniden hedef alacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün İran ile ilgili nükleer anlaşma kararını açıklamasından önce yaptığı açıklamalarda, anlaşmanın mükemmel olmadığını ancak İran'ın nükleer askeri programına bağlı olarak başarılı olduğunu ve İranlılar'ın anlaşmaya saygı duyduklarını ifade etti.

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