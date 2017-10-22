Fransa'dan ihbar geldi, Bursa'da operasyon başladı!

Bursa'da, kullanılmayan 2 katlı binanın çatısında yavru kedilerin mahsur kaldığı haberi sosyal medyada yer alınca Fransa'daki hayvan hakları temsilcileri Bursa İtfaiye Müdürlüğü'nü aradı. İhbar üzerine belirtilen adrese giden Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kurtarma operasyonu düzenledi. DHA'nın haberine göre; Yavru kedilerden ikisi korkup kaçarken, diğeri ise itfaiye ekibi tarafından çatıdan indirildi.
Merkez Nilüfer İlçesi Eski Karaman Mahallesi Sevgi Sokakta kullanılmayan iki katlı evin çatısındaki 3 yavru kedi, görenleri telaşlandırdı. Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ile Nilüfer Belediyesi´ni arayanlar, yavru kedilerin kurtarılmasını istedi. Bu arada kedilerin durumu sosyal medyaya taşınınca durumdan haberdar olan Fransa´daki hayvan hakları derneklerinin temsilcileri de Büyükşehir Belediye İtfaiyesi'ni arayarak kedilerin kurtarılmasını istedi.
İhbar yağmuru üzerine Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kedilerin bulunduğu binanın çatı katına operasyon düzenledi. Kiremitleri tek tek çıkararak çatı katına giren ekipler, bir anne kedinin buraya yuva yaptığını, 3 yavru kedinin de yuvada olduğunu belirledi. Operasyon sırasında yavru kedilerden ikisi kaçarak uzaklaştı, diğeri ise itfaiyeciler tarafından yakalanıp indirildi.
Kurtarılan yavru kedi daha sonra salındı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.